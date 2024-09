Pale eoliche? Incontro a Firenze con l' assessore Monni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 10 settembre 2024 – Il 6 settembre 2024 si è tenuta a, presso la Sala storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, una riunione convocata dall’all’Ambiente Moniacon le associazioni e i comitati impegnati per la tutela dell’ambiente. Tra le varie associazioni, l’ha accolto anche alcune rappresentanze della Romagna che si stanno battendo da oltre due anni per tutelare il Montefeltro dalle speculazioni in atto legate alla transizione energetica. Nel Montefeltro insistono infatti 8 progetti di impianti eolici per complessivi 58 aerogeneratori di grandissima taglia (dai 180 ai 200 m, due volte il grattacielo di Rimini) in zone in vincolo idrogeologico, con abbattimenti de ettari di boschi e con danni incalcolabili all’ambiente e al paesaggio.