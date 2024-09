Non sarà solo una sfida retorica Il dibattito per Usa2024 secondo Carone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) La serata tanto attesa è arrivata. Oltreoceano, la tensione inizia a salire, e anche in Italia ci prepariamo a assistere altra Kamala Harris e Donald Trump. Non a caso, è uno dei momenti più attesi di questa sgangherata campagna elettorale, in cui cambi repentini e colpi di scena hanno definito un contesto difficile da leggere anche per gli analisti più esperti. Dal punto di vista mediatico, ildi stasera è considerato un unicum nella storia dei dibattiti presidenziali: per il cambio di candidato democratico in corsa (e l’entusiasmo che la nomina di Harris ha generato), per il conseguente cambiamento (anch’esso inatteso) dello scenario, che vedeva Trump ampiamente favorito negli Stati dove ora i margini si sono ristretti, e per le regole stabilite dagli staff, che non permettono interruzioni e che di fatto ingessano il