Non è single Temptation Island Julia ha mentito alla produzione? La segnalazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 10 settembre 2024) “”, spunta una nuovasulla tentatrice, entrata a far parte del cast per questa edizione autunnale del reality show firmato Mediaset. Pare infatti che ci siano elementi per pensare che la ragazza abbiasul fatto di essere. Vediamo cosa c’è di vero dietro a questo rumor e cosa potrebbe succedere ora.() Leggi anche: Cosa c’è dietro MasterChef, parla l’ex concorrente Dalia Leggi anche: “Reazione a Catena”, ancora critiche a Pino Insegno: parla la famosa Tv “Tempation”, una tentatrice nel mirino Non solo i concorrenti, ma anche i tentatori e le tentatrici sono sotto la lente di ingrandimento dei fan di “”. Occhi attentissimi sono sempre pronti a smascherare eventuali “bugie” rivelate dai protagonisti