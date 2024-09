Napoli Pianura | sorpreso in casa con la droga arrestato un 32enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) La Polizia ha trovato indell’uomo, nel quartiere di, marijuana e cocaina oltre duemila euro in diverso taglio Il 9 settembre mattina, gli agenti del Commissariatoe della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo nel quartiere di. All’interno del bagno hanno rinvenuto 16 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 50 grammi, un involucro di marijuana del peso complessivo di 0,80 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento e oltre duemila euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. A dare notizia una comunicazione della Questura diPertanto, hannounnapoletano con precedenti di polizia. Dovrà rispondere di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.