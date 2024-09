Napoli l’ex capitano azzurro svela cosa ha in mente Conte | la rivelazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Suldi Antonio, in attesa della gara di domenica contro il Cagliari, bisogna registrare unache ha spiazzato tutti. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, di fatto, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi è pronta a tornare verso il campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo turno sono in calendario delle gare davvero importanti. Tra queste bisogna sicurainserire quella deldi Antonio. Il team partenopeo, infatti, è atteso dalla sfida dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. Dopo le due vittorie rimediate allo Stadio Diego Armando Maradona contro Bologna e Parma, dunque, la squadra agli ordini di Antonioha di fronte a sé una gara molto insidiosa. Proprio in questa gara, di fatto, nel team partenopeo potrebbe esserci una grossa novità.