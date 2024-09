Montagna escursionista trovata morta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 9.25 E'stataquesta mattina priva di vita l'che risultava di spersa da ieri sera nella zona del Col de la Seigne, in fondo alla Val Veny (Courmayeur), tra Italia e Francia. Il decesso potrebbe essere stato causa to da un malore. L'allarme è scattato in seguito al mancato rientro della vittima. Le ricerche condotte a piedi da Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Forestale e forze dell'ordine sono proseguite per tutta la notte.