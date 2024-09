Minecraft sta arrivando su PS5 | Tutti i dettagli sulla nuova versione

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2024) Ci sono voluti diversi anni, ma la community disarà lieta di sapere che lanativa del gioco è in arrivo su PS5, questo è quanto è stato annunciato con un post su X (ex Twitter) da parte di Microsoft e Mojang.innativa su PS5 La domanda sorge spontanea, ma cosa cambia con laPS4 digià disponibile, la quale naturalmente è riproducibile su PS5 in retrocompatibilità? Lanativa migliora ulteriormente l’esperienza, essendo stata sviluppata per PS5, dunque senza passare per la compatibilità. Gli sviluppatori promettono migliori performance, grafica e funzionalità che sfruttano l’hardware di PS5, anche se non è chiaro a cosa sia riferito.