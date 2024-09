Milano Cortina 2026 Abodi | Oggi e domani sopralluoghi Il tempo non ci è amico però stiamo recuperando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) “Lo dico sempre che ilnon ci èfarò deiai cantieri dia quelli del Veneto. La tempistica rimodulata sarà rispettata. Arriveremo in, c’è fiducia”. Sono le parole pronunciate dal ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, a RTL parlando dei Giochi di. Il ministro ha fatto anche un passo indietro, tornando dei Giochi estivi appena conclusi a Parigi: “Tante medaglie per i nostri azzurri, ma anche tanti insegnamenti di vita che ci hanno lasciato in eredità. Dobbiamo cambiare un po’ la nostra mentalità e credo siano stati anche Giochi culturali. La partecipazione alle Paralimpiadi ad esempio è stata incredibile con 2,5 milioni di biglietti venduti. Fa parte di quella rivoluzione dolce che sta accompagnando lo sport”.: “