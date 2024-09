Marco Liorni sfida Maria De Filippi | rischio flop e cast di Chi Può Batterci

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) Sabato 21 settembre 2024 sarà una giornata di esperimenti televisivi per la tv di Stato, con il debutto del nuovo programma Chi Può? condotto dasu Rai1. Ma nonostante l'entusiasmo del conduttore e la promessa di un format innovativo, l'ombra di Tu Si Que Vales sembra già incombere su questo game show, previsto per una sola puntata. Unache appare già persa in partenza., volto apprezzato grazie alla sua esperienza a L'Eredità e a Reazione a Catena, ritorna con un progetto che ha tutte le caratteristiche di un tentativo disperato di Rai1 per riconquistare la fetta di pubblico che negli ultimi anni sembra essere migrata altrove e più precisamente su Canale 5 grazie ai programmi condotti e prodotti daDeal sabato sera.