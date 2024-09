Lelli | Grande reazione Il Siena non ci fa paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Dal doppio svantaggio immeritato a un pareggio legittimo, con la certezza, anzi, che un successo non sarebbe stato un furto. È la sintesi plausibile dell’esordio positivo del Montevarchi in campionato, il pari in rimonta a Civita Castellana conquistato in una partita costellata di occasioni da rete. Lo ha rimarcato a caldo Nicoche, peraltro, ha dimostrato sullo 0-2 di saper leggere ogni fase della gara. Decisiva la mossa di spostare in avanti nel ruolo naturale di ala Jacopo Ciofi, in avvio terzino, avvicendando Boncompagni – autore a sua volta di un’ottima prova – con l’inserimento da laterale basso dell’esordiente 2007 Edoardo Sturli: "A fine primo tempo – ha commentato l’allenatore dei rossoblù – mi è sembrato di rivivere la frazione iniziale di Coppa con il Figline, con noi sotto nel punteggio ben oltre i demeriti.