La versione di Veneri | Pubblicare le relazioni è violare la privacy Pronto ad andarmene

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo Giostra sempre più caldo. Il maestro di campo Gabrielesta valutando la possibilità di lasciare il ruolo, non rinnovando agli organizzatori della Giostra la sua disponibilità per il prossimo anno, deluso dai tanti risvolti che gli episodi avvenuti in Giostra hanno avuto e sulla pubblicazione in esclusiva da parte de La Nazione della sua relazione e di quella dei suoi collaboratori. "Porterò fino in fondo il mio ruolo di maestro di campo per la Giostra del 1° settembre – dice Gabriele– ma sto valutando se dare la mia disponibilità per il prossimo anno. Non mi è piaciuto il fatto che una talpa nella magistratura della Giostra abbia reso noto il mio verbale. Cosa che non posso fare nemmeno io. Si parla tanto della tutela dellae poi proprio un professionista, come sono appunto tutti i magistrati, rivela nomi e quello che hanno fatto in piazza e in sfilata.