La telefonata di Gilmour a De Laurentiis Corsport

(Di martedì 10 settembre 2024) Ladia DeFabio Mandarini sul Corriere dello Sport racconta il Napoli scozzese, cone McTominat che sono stati protagonisti delle due ultime (sfortunate: due sconfitte) partite della Scozia contro Polonia e Portogallo. Scrive il Corriere dello Sport: Billyè di Ardrossan, cittadina portuale situata nella parte sud-occidentale del Paese; Scott McTominay, invece, è diventato Scottish – si fa per dire – per ispirazione: lui è nato a Lancaster, nel Lancashire, in Inghilterra, ma le radici dei nonni paterni e di suo padre Frank junior, uomo di Glasgow, gli hanno fatto assorbire sangue e orgoglio scozzese tali da accettare la convocazione della nazionale nel 2018.