Inter oltre 60 milioni di euro in giro | cosa può succedere a giugno

(Di martedì 10 settembre 2024) In casasi vive nel presente ma si lavora tanto anche in prospettiva. E nel futuro ci sono tanti giovani che vanno e altrettanti che vengono. Proprio quelli in uscita definitiva potrebbero garantire il cosiddetto “tesoretto” di calciomercato nella prossima finestra estiva. Ecco i nomi MILANO – L’ha diversi calciatori in prestito. Precisamente sedici. Alcuni dei quali con la formula del diritto di riscatto e contro-riscatto. E in altri casi non manca nemmeno la percentuale sulla futura rivendita. Il nome più importante inè quello del classe 2005 argentino Valentin Carboni, trasferitosi proprio con questa formula all’Olympique Marsiglia in Francia. Ma quanti sono ipotenziali che potrebbero entrare nelle casse dell’entro2025 grazie alla cessione definitiva di tutti i calciatori attualmente in prestito? Facciamo un rapido calcolo.