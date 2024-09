Il timore dei sindacati | Siamo sull’orlo della crisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) La Cgil Brianza sta seguendo le ultimeaziendali che mettono a rischio più di 500 lavoratori in Brianza: "in attesamanovra di bilancio, in particolare rispetto ai capitoli pensioni e salari". La Brianza ha rallentato dal secondo semestre del 2023 e poi in tutto il primo semestre di quest’anno, risentendo, come previsto, delle difficoltà dell’economia tedesca. "Per la Brianza non si può parlare di una– sottolinea Walter Palvarini (nella foto), segretario generale Cgil Monza e Brianza –, ma certamente di una situazione difficile per molti settori, tra cui l’automotive. Nel primo trimestre del 2024 il 7% delle aziende brianzole ha chiesto la cassa integrazione". Anche per questo il sindacato continua la raccolta firme a supporto del referendum abrogativo contro l’autotonomia differenziata tra le regioni.