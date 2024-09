Il piano di Draghi da 800mld bocciato Germania | No al debito comune in Ue

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 10 settembre 2024) Marioieri ha presentato il suoper la competitività dell'Europa e ha detto chiaramente che il "declino è già iniziato". Serviranno per l'ex Bce almeno 800 mld all'anno per risollevare l'Ue. Ma il suo report ha già suscitato polemiche e prese di posizione forti. Come quella della, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha detto chiaramente: "Con ildell’Ue non risolveremo nessun problema strutturale: le sovvenzioni non mancano alle imprese. Sono vincolati dalla burocrazia e dall’economia pianificata". Non è un mistero - riporta Il Corriere della Sera - che per i Paesi Frugali,e Olanda in testa, ma anche Austria, Svezia e Danimarca, gli eurobond restino un tabù. Si spiega così la cautela della presidente von der Leyen su questo punto. Segui su affaritaliani.it