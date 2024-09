Il mondo in una app - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 10 settembre 2024) L'editoriale del direttore «Si tratta di scegliere tra libertà e aria condizionata» disse nell'estate del 2022 l'allora premier Mario Draghi, il quale sottolineava che il prezzo da pagare per impedire che Putin soffocasse la democrazia in Ucraina era l'alto costo dell'energia, in conseguenza del blocco delle importazioni di gas russo deciso dall'Ue. In due anni di guerra, la ragione degli aiuti a Kiev è sempre stata la difesa della libertà e da ultimo ne ha parlato Tony Blair dicendo che alla fine la democrazia trionferà sull'uomo forte. Ma vedendo ciò che sta succedendo in Donbass non si ha la sensazione che Mosca stia per essere sconfitta, semmai il contrario Super App, il nuovo potere digitale Undi servizi racchiuso in un'icona dello smartphone o dello smartwatch: le useremo per pagare le bollette, prenotare un taxi o una visita medica e perdere peso.