Hold Your Breath | Sarah Paulson e Ebon Moss-Bachrach affrontano un demone di polvere nel primo trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) Hulu ha diffuso ildel film horror, che vede come protagonisti. Searchlight Pictures ha diffuso ilufficiale di un nuovo film horror dall'aspetto inquietante intitolato, che sarà presentato in anteprima il 12 settembre al 2024 Toronto Film Festival prima di uscire direttamente in streaming su Hulu giusto in tempo per Halloween. Ambientato nell'Oklahoma degli anni '30, durante il Dust Bowl,interpreta una donna che cerca di proteggere le sue figlie dalle intense tempeste della regione, quando una minaccia apparentemente soprannaturale, nota come Grey Man, si aggiunge ai loro problemi. Anche- che interpreterà La Cosa nel reboot de I Fantastici 4 dei