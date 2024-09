E se Ineos scegliesse Luna Rossa o American Magic? Il doppio vantaggio teorico e l’opzione Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024)Britannia ha guadagnato il diritto di scegliere l’avversaria nelle semifinali della Louis Vuitton Cup grazie al primo posto conquistato nel round robin. Ben Ainslie e compagni si sono meritati la testa del raggruppamento grazie al successo ottenuto contronello spareggio e così potranno decidere chi fronteggiare nel primo atto della fase a eliminazione diretta, ovvero una serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi si impone in cinque). La scelta verrà comunicata venerdì 13 settembre (ore 11.00) nell’arco della conferenza stampa che precederà di un giorno l’inizio delle semifinali nelle acque di Barcellona, dunque il sodalizio britannico ha tutto il tempo per valutare in maniera accurata il proprio rivale e di conseguenza decidere anche l’altro incrocio in terra spagnola.