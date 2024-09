E' morta Clio Napolitano avrebbe compiuto 90 anni a novembre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 10 settembre 2024) AGI - E'Bittoni, moglie dell'ex presidente Giorgio, scomparso meno di un anno fa. Bittoni aveva 89 ani, necompiuti 90il prossimo 10.  Nasce a Chiaravalle nel 1934, mentre i suoi genitori, Amleto Bittoni e Diva Campanella, sono al confino perché oppositori del regime dittatoriale fascista. La madre era socialista, impegnata politicamente anche dopo la Liberazione. Frequenta il liceo classico a Jesi e si laurea successivamente in giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove conosce Giorgio, suo futuro marito. I due si ritrovano a Roma, dove lui intraprende la carriera parlamentare e lei fa pratica in uno studio legale, e si sposano nel 1959 con rito civile al Campidoglio, come era usanza per i funzionari del Partito Comunista Italiano.