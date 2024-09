Ddl sicurezza | Vaccari Pd ' su cannabis light furore ideologico destra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) - "SullaSalvini ordina e Lollobrigida obbedisce infischiandosene di una delle filiere di eccellenza del Made in Italy agroindustriale, sbattendo altresì la porta in faccia alle organizzazioni agricole e alle imprese di settore che in questi anni, con successo, hanno investito ingenti risorse per arrivare ad un fatturato annuo di 500 milioni per oltre 10mila posti di lavoro". Lo dice Stefano, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di presidenza della Camera.