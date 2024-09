David Gilmour si imbuca in un pub di Londra e canta | Wish you were here insieme alla figlia video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024), il chitarrista dei leggendari Pink Floyd, si èto in un pub londinese, dove stava suonando laa lei ha intonato uno dei grandi successi della band: “you”, scritto da Roger Waters e dedicato, come tanti altri brani, al fondatore del gruppo, Syd Barrett.YouSiamo nei pressi di Brighton, nel pub locale The Neptune Inn di Hove, dove il lunedì sera viene tenuta una serata ‘open mic’, aperta ai musicisti emergenti che vogliono farsi conoscere e Romanyè lì per suonare il suo breve set, che include brani originali come Lily Of The Roses e cover di artisti come Leonard Cohen e Joanna Newsome. LEGGI ANCHE The Dark Side of the Moon Redux, torna il mito dei Pink Floyd.