Dal centro alla Faentina Tutti i nodi da sciogliere

(Di martedì 10 settembre 2024) Nuove alluvioni, vecchi problemi. L’ondata di maltempo di domenica sera in Mugello ha riportatoluce questioni annoseo. Come quella di via Brocchi a Borgo San Lorenzo. Qui, come denuncia Simone Sacchetti, un abitante della zona: "A distanza di poco più di un anno dal 2 novembre, constatiamo l’ennesimo rigurgito fognario, che ha provocato l’gamento di appartamenti, garage e cantine". Una situazione che richiederebbe, afferma con una sorta di appello al Comune "importanti interventi sulla rete affinché tali eventi non si ripetano più". Altro problema non ancora risolto è la situazione ancora precaria della ferrovianel tratto tra Marradi e Faenza, che anche ieri è stata interrotta in seguito all’allerta del sistema ‘Sanf’ che monitora lo stato delle frane, con i treni da Marradi in poi sostituiti da bus.