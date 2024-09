Coppa Davis 2024 | la formula della competizione Il tabellone dai quarti verrà sorteggiato dopo la fase a gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) L‘Italia è inserita nel Girone A delle Finals di, che si giocherà a Bologna da martedì 10 a domenica 15 settembre: gli azzurri di Filippo Volandri dovranno arrivare tra le prime due del raggruppamento per qualificarsi per idi finale. Da martedì 19 a domenica 24 novembre poi a Malaga (Spagna) si terrà la secondaad eliminazione diretta delle Finali di: il sorteggio si terrà non più tardi di sette settimane prima delle Finals (negli scorsi anni si è tenuto il martedì successivo alla conclusione). Sia nellache in quella ad eliminazione diretta il format delle sfide prevede due singolari ed un doppio: i giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match. La Nazione che vince il maggior numero di incontri in una sfida sarà dichiarata la vincitricestessa.