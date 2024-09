Casalgrande buonissima la prima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024)PADANA 39 LIONS SASSARI 11PADANA: Ferrari, Franco 1, Iyamu 4, Furlanetto 6, Niccolai Apostol 7, Artoni S. 3, Rondoni C. 1, Bonacini, Rossi 1, Artoni A. 2, Orlandi 2, Baroni E. 4, Giovannini 3, Mattioli 2, Lusetti 3, Giubbini V. All. Barani. LIONS SASSARI: Poddighe 2, Lepori, Doro, Onesti 4, Doneddu, Lopez Lavialle, Bonnet 1, Balata 1, Rivetti, Stettler 3, Pes, Furesi. All. Pastor. Arbitri: Tramontini di Venezia e Sicher di Padova. Note: primo tempo 17-4. Sette metri:2/2, Sassari 2/2. Minuti di esclusione:0, Sassari 5. Buona laper laPadana (2) in Serie A1 femminile.