Bagaglio a mano in aereo ecco le nuove regole dal 1 settembre 2024 Cosa cambia

(Di martedì 10 settembre 2024) Dal 1°sono entrate in vigoreper ilper chi viaggia innell’Unione Europea.to? Purtroppo secondo molti si è in realtà fatto un “passo indietro”. Solo un anno fa, infatti, molti aeroporti europei avevano eliminato il limite dei 100ml di liquidi trasportabili all’interno del. Questo è stato possibile grazie all’introduzione di nuovi scanner C3 capaci di differenziare il liquido “normale” da quello di eventuali esplosivi. Adesso, però, si ritorna al passato, e torna dunque anche il limite dei 100 ml di liquidi a bordo. Inoltre, tornano gli obblighi di separare i liquidi dai capi in valigia e quello di estrarre tablet e PEC al momento del controllo bagagli. Dal 1°l’uso degli scanner C3 è vietato in tutti gli aeroporti – anche se, pare, solo temporaneamente – per problemi di sicurezza.