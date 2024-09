Atti persecutori e minacce gravi | notificato dai Carabinieri a un 44enne il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del pomeriggio di ieri, idella Compagnia di Solofra in sinergia con i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno, a un quarantaquattrenne della provincia di Napoli, un’ordinanza applicativa della misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla vittima, emessa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dall’Ufficio GIP del Tribunale di Avellino. I Giudici hanno altresì prescritto, a carico dell’indagato, l’applicazione del cd.. La misura si è resa necessaria a seguito di reiterate condotte minatorie e aggressive che l’uomo, avrebbe posto in essere ai danni della persona offesa – ex convivente della provincia di Avellino.