Asllani | Rispetto all’Inter qui un altro ruolo! Georgia? Noi pronti

(Di martedì 10 settembre 2024) Kristjan, centrocampista dell’Inter e dell’Albania, ha parlato in vista del match serale contro ladi Nations League. RISPETTARE –non ha dubbi sulla: «Entrambe le squadre vengono da una vittoria. Laha ottenuto una vittoria pesante e rispetteremo l’avversario. Non avremo paura, avremo uno stadio pieno di tifosi, li ringrazio. Laè una grande squadra, in crescita. Lo abbiamo visto agli Europei e adesso. La partita con l’Ucraina è finita, spero e credo che oggi potremo fare altri punti. Siamo molti a centrocampo. Conosciamo tutti il ??nostro lavoro. È vero che io e Ramadani abbiamo giocato, ma mi trovo bene con tutti i compagni. Il nostro obiettivo è solo la squadra e pensiamo solo a fare punti per la Nazionale, per i tifosi e per tutti noi albanesi».