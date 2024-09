Anna Lou Castoldi chiude il cast di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2024) Fumata bianca per la diciannovesima edizione dicon le. La tredicesima e ultima concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai1 da sabato 28 settembre, èLou, figlia di Morgan e di Asia Argento.Lou concorrente dicon leLouè nata a Lugano, in Svizzera, il 20 giugno 2001 dall’unione tra i ‘discussi’ Morgan – alias Marco– e Asia Argento. Appassionata di pittura, musica e scrittura, la 23enne si è affacciata, in diverse occasioni, anche nel mondo della recitazione. Uno dei suoi ruoli più importanti è stato senz’altro quello di Aurora nella terza stagione di Baby, la serie italiana fruibile su Netflix.Nel 2022,Lou ha fatto coming out, parlando della sua relazione con Dora.