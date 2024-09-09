Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 15:30 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA SULL’A1 FIRENZE-Roma, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO FIRENZE. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA DEL MARE E FINO A CASILINA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA PONTINA FILE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO LATINA. ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 12:30 - 30 A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DI BUS, COTRAL E TRAM, MENTRE SONO CHIUSE AL SERVIZIO VIAGGIATORI LE LINEE DELLA METROPOLITANA, E LE FERROVIE REGIONALI METROMARE, ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA; SULLA STESSA ROMA-TERAMO SEGNALATA ANCHE PIOGGIA INC ORSO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN COMPLANARE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 11:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI PROCEDE A RILENTO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN COMPLANARE; NEI PRESSI DI GROTTAFERRATA CHIUSA ANCHE LA REGIONALE ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DI VIA SELVOTTA, QUI PER CADUTA ALBERI SULLA SEDE STRADALE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 10:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. 30 A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DI BUS, COTRAL E TRAM; CHIUSE AL SERVIZIO VIAGGIATORI LE LINEE DELLA METROPOLITANA, E LE FERROVIE REGIONALI METROMARE, ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE; E VENIAMO ALLE NOTIZIE SULLA VIABILITA’ PARTENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, E SULLE CONSOLARI APPIA, FLAMINIA E SALARIA A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; TRAFFICOD EVIATO IN COMPLANARECHIUSA ANCHE LA REGIONALE ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DI VIA SELVOTTA, QUI PER CADUTA ALBERI SULLA SEDE STRADALE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Autunno a Verona: mostre d'arte nelle biblioteche, gli appuntamenti - ... parcheggi e divieti di sosta e transito, pronto il piano viabilità Vendesi casa d'artista. Tratta ... ideata dall' assessorato alla cultura della Regione del Veneto . Collaborano la sezione regionale ... veronaoggi
- Reggio. Elezioni provinciali: Bizzocchi e Davoli i candidati di FdI - La Provincia ha già in campo numerosi interventi per la modernizzazione della viabilità e la messa in sicurezza del territorio, ma bisogna fare di più, in sinergia con la Regione'. Queste le parole ... 24emilia
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