U 21 | Nunziata Gara in Norvegia da affrontare con intensità

(Di lunedì 9 settembre 2024) STAVANGER () (ITALPRESS) – Archiviata la roboante vittoria conquistata lo scorso giovedì contro San Marino, la Nazionale Under-21 guidata da Carminesi trova adun banco di prova estremamente importante nella lotta per la qualificazione agli Europei 2025 di categoria. Attualmente gli azzurrini hanno 18 punti in classifica e si trovano davanti all’Irlanda (16) e alla(15), che però hanno una partita in meno. Alla luce della graduatoria del girone A, dunque, questa partita diventa un crocevia fondamentale per l’Italia, che dovrà assolutamente cercare di uscire con i tre punti dalla ostica trasferta scandinava di Stavanger, per poi focalizzarsi su un altro determinante scontro diretto contro l’Irlanda.