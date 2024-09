Sinner e il Grande Slam un sogno soltanto rimandato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il nuovo Re di New York si chiama Jannik, vincitore degli US Open a Flushing Meadows grazie al successo in finale contro l'americano Fritz. Per il nostro campione, sempre più numero uno delle classifiche mondiali, si tratta del secondo successo in unodopo quello di inizio anno in Australia. Se a questi due trionfi aggiungiamo la semifinale al Roland Garros e i quarti di finale a Wimbledon, impossibile non constatare comenon sia andato lontano dalUS Open 2024 ANGELA WEISS/Getty ImagesCi riproverà a partire dal 2025, quando la corsa aldi ogni tennista ripartirà nuovamente dall'Australia.