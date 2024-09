Sicurezza a scuola | Bolzano rafforza i controlli per contrastare bullismo e spaccio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 9 settembre 2024) In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, il questore di, Paolo Sartori, ha emesso un’ordinanza destinata a tutte le forze dell’ordine e alle polizie locali, sottolineando la necessità di intensificare le attività di prevenzione contro fenomeni di illegalità comedi droga, consumo di stupefacenti,e cyber. L’iniziativa Le pattuglie della Squadra volante di Merano, Bressanone, Brennero e San Candido effettueranno sistematicinelle vicinanze degli ingressi scolastici, stazioni ferroviarie e fermate degli autobus. Cruciali saranno i contatti continui con le autorità scolastiche, per intervenire tempestivamente in caso di situazioni rischiose.