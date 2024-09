Scholz vuole Ucraina e Russia allo stesso tavolo per la pace Ma scoppia la bufera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unper lacui partecipi anche Mosca, un appoggio al piano Zelensky per uscire dalla guerra in: per Olafè giunto il momento di includere lain una conferenza dicome quella tenutasi in Svizzera a giugno. Proposta che suscita le critiche del principale partito di opposizione, l'Unione Cristiano Democratica (CDU) e che viene «studiata» da Mosca, che non chiude all'ipotesi. I quasi tre anni di guerra, con le sanzioni contro lae i costi degli aiuti a Kiev, pesano sull'economia e sul clima politico tedesco. Fra due settimane si vota in Brandeburgo e l'anno prossimo, il 28 settembre 2025, per l'elezione del cancelliere. Le critiche all'intervista disono arrivate subito dalla Cdu.