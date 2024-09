Scandalo in Argentina | arbitro denuncia presidente nel mio spogliatoio con uomini armati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) E’ scoppiato unoinnelle ultime ore, per la precisione al termine della sfida di Copa nazionale vinta ai rigori dal Boca Juniors contro il Talleres. Ildi quest’ultimo club, secondo quanto riferito dall’dell’incontro Andrés Merlos, avrebbe fatto irruzione nel suoaccompagnato da due soggetti loschi, e ci sarebbe stata anche una pistola puntata da una di queste probabili guardie del corpo: “È entrato con due persone, con un’arma da fuoco, minacciando. L’unica cosa che restava da fare era mettere il dito sul grilletto, non so se ora sarei qui a raccontarlo”. Quanto riferito dal direttore di gara in diverse interviste è invece smentito dal numero uno del club bianconero, Andrés Fassi, che invece ribalta la prospettiva: “Ha provato a picchiarmi, sporgeremopenale contro di lui”.