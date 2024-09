Ronaldo segna il gol decisivo per gli uomini di Martinez

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) 2024-09-08 22:51:33 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Cristianoè entrato dalla panchina perre nei minuti finali il gol della vittoria, il 901° della sua incredibile carriera, aiutando il Portogallo a infliggere un’ulteriore sofferenza alla Scozia in Nations League con una vittoria per 2-1 a Lisbona. L’attaccante trentanovenne è stato introdotto a metà tempo dall’allenatore Robertoe ha avuto un ruolo fondamentale nella rimonta del Portogallo, che è riuscito a recuperare dopo essere stato in svantaggio e ad aggiudicarsi una meritata vittoria. Scott McTominay ha sbalordito il pubblico di casa portando in vantaggio la Scozia dopo sette minuti. Bruno Fernandes ha pareggiato a nove minuti dall’inizio del secondo tempo eha conquistato i tre punti per il Portogallo a due minuti dal termine.