Riflettori accesi? Il gelato è caduto | Boccia Capezzone travolge la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'affaire Sangiuliano, che sta tenendo banco nel mondo della politica e in quello dei talk-show, è stato lanciato sul tavolo del dibattito da Giuseppe Brindisi. Ospite a Zona bianca, il programma di Rete 4 di approfondimento giornalistico, Danieleha preso la parola e ha cercato di spiegare qual è la vera strategia messa in atto da Maria Rosaria, l'influencer campana che ha portato l'ormai ex ministro della Cultura alle dimissioni. "È evidente che ilè cascato per terra e ora sia la signorache lacercano una strada per non far spegnere isu una vicenda che si è chiusa con le dimissioni del ministro Sangiuliano", ha detto il direttore editoriale di Libero con nettezza di parole.è un fiume in piena. "Perdonatemi.