Pellezzano il micro-nido Educampus cerca educatori professionali

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ildi via Fravita, situato nel comune di, offre nuove opportunità di lavoro. La società che gestisce la struttura è attualmente alla ridi personale qualificato, con particolare attenzione alla figura di educatore professionale da inserire nel team. Requisiti per la candidatura Il profilo ideale è rivolto a entrambi i sessi e richiede il possesso di una laurea in scienze dell’educazione. La selezione dei candidati sarà condotta da una commissione interna, nominata dalla stessa società responsabile della gestione del, che valuterà le competenze e le esperienze dei partecipanti. Come candidarsi Gli interessati possono inviare la propria candidatura compilando il form disponibile al seguente link: Modulo di candidatura.