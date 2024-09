Nubifragio a Cerveteri | Quantità di pioggia senza precedenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – “Quella appena trascorsa è stata una notte estremamente difficile per. Il violento temporale che per diverse ore si è abbattuto sull’intero territorio comunale, fortunatamente non ha creato danni gravi, ma ha reso necessario un continuo ed incessante lavoro da parte dei servizi a tutela del territorio e del cittadino. Sin dalla tarda serata di ieri infatti, il Gruppo Comunale di Protezione Civile al gran completo, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, erano operativi per intervenire e fronteggiare ogni possibile emergenza. A tutti loro, la cui attività di controllo e monitoraggio nel territorio si è conclusa solamente nelle prime ore della mattinata di oggi, il mio ringraziamento per lo straordinario ed encomiabile lavoro svolto a difesa del territorio e dei cittadini. Grazie davvero!”.