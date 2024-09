Milano-Cortina 2026 la fiaccola olimpica torna a Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa. Sarà febbraio 2025 il mese in cui il capoluogo sannita accoglierà nuovamente il simbolo per eccellenza dei Giochi, in vista delle Olimpiadi Invernali di. Ad annunciarlo Salvatore Taurino, rappresentante della Special Olympics Italia, durante la conferenza stampa della gara podistica ‘Percorrere la Storia’ svoltasi nel pomeriggio di oggi al Teatro Romano.“La città dedicherà un’intera giornata allo sport e all’inclusione”, ha dichiarato Taurino. “Sarà un’occasione speciale, arricchita dalla presenza di un campione olimpico come testimonial dell’evento”.sarà l’unica tappa campana del viaggio dellain Italia. La torcia partirà da Torino, città che ha già ospitato i Giochi invernali nel 2006, anno in cui lapassò già per