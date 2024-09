Maria Mattarella Piersanti zio Sergio e la Sicilia da servire

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Era nel sedile posteriore della Fiat 132 del padre, la mattina del 6 gennaio 1980, in via Libertà, a Palermo, assieme alla nonna materna, Franca Ballerini. Nei sedili anteriori c'erano appunto il papà, Piersanti Mattarella, presidente della Regione, e la mamma, Irma Chiazzese. Il killer si avvicinò rapidamente, dopo che Mattarella aveva tirato fuori dal garage di famiglia la 132 ed era risalito a bordo, dopo avere richiuso il cancello. La scorta non c'era, era domenica, era l'Epifania, il presidente l'aveva lasciata libera. L'assassino sparò e lei,Mattarella, non ebbe il tempo di rendersi conto di quel che stava accadendo al capo della Giunta regionale e allaintera, anche all'Italia, allora quanto mai inconsapevole della pericolosità reale della mafia.