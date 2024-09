Maratoneta muore dopo che ex fidanzato l’ha cosparsa di benzina e l’ha bruciata viva

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 9 settembre 2024) È morta Rebecca Cheptegei, l’olimpionica ugandeseda un ex. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra atleta Rebecca Cheptegei, avvenuta questa mattina presto e tragicamente vittima di violenza domestica”, ha scritto la Federazione di atletica dell’Uganda su X. ”Come federazione, condanniamo tali atti e chiediamo giustizia. Che la sua anima possa riposare in pace”. La33enne era da poco tornata a casa, nel nord-ovest del Kenya,aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi. Secondo quanto riportato, Cheptegei aveva acquistato un terreno nella contea di Trans Nzoia e aveva costruito una casa per essere più vicina ai centri di allenamento dell’atletica leggera del Kenya. La polizia ha dichiarato che il suo ex, Dickson Ndiema,aggredita domenicache l’ex coppia aveva litigato per la proprietà.