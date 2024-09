Manovra Tajani Serve una politica per la crescita

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 9 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo lavorare assiduamente per lache è la priorità per dare al nostro Paese unaper la, dobbiamo aiutare 4 milioni di piccole e medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, durante una conferenza stampa nella sede di Forza Italia a Roma. “Ecco perchè continuiamo a insistere sul taglio del cuneo fiscale”. Inoltre “bisogna continuare sulla decontribizione per le madri lavoratrici, che va allargata alle partite Iva. Poi c’è la questione delle pensioni minime”, sulla quale “mi pare che tutto il centrodestra sia d’accordo”.Nella“un’attenzione alla riduzione del debito pubblico che è troppo alto.