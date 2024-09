Louis Vuitton Cup giornata nera per Luna Rossa | prima la squalifica poi perde lo spareggio con Britannia Cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una, la peggiore dall’inizio dellaCup: cosìha perso il primo posto nel Round Robin e deve accontentarsi della seconda piazza in vista delle semifinali. Unto che non sembrava in discussione: l’imbarcazione italiana avrebbe dovuto battere Alinghi nell’ultima regata per assicurarsi laposizione. Invece è arrivata una clamorosa. Nel conseguentecontro Ineosè stata nettamente battuta e ha chiuso con un distacco di 42 secondi. Ora, quindi, sarà l’imbarcazione britannica a decidere il suo avversario tra American Magic e Alinghi, rispettivamente terzi e quarti. Eliminati i francesi di Orient Express che chiudono con una sola vittoria.conoscerà il suo avversario di conseguenza. Le semifinali inizieranno il 14 settembre.