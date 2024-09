Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 9 settembre orari e streaming L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quest’è prevista l’ultima giornata di round robin dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Intre regate (non disputate ieri a causa del maltempo, con un forte temporale prima ed il poco vento poi) che stabiliranno la classifica definitiva del girone e di conseguenza la prima squadra eliminata dalla Challenger Selection Series.punta al successo contro Alinghi per blindare il primo posto dal tentativo di rimonta di Ineos Britannia, che affronterà Orient Express in un match race decisivo soprattutto per i transalpini. La Francia è infatti spalle al muro, con l’obbligo di battere Ben Ainslie e compagni per regalarsi una possibilità di giocarsi la qualificazione in semifinale allo spareggio con la Svizzera.