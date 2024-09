LIVE Atletica Meeting Bellinzona 2024 in DIRETTA | Jacobs in pista nei 100 metri in gara Fabbri e Tamberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32 Campbell lancia a 20.80 e si porta in quarta posizione provvisoria davanti a. 20.30 È il momento dei 100maschile. Questa la start list: 1 REAIS William Jeff SUI 10,26 2 AUSTIN Pjai USA 9,94 3 BLAKE Ackeem JAM 9,924Lamont Marcell ITA 9,85 5 SIMBINE Akani RSA 9,82 6 BAKER Ronnie USA 9,95 7 AZU Jeremiah GBR 9,97 8 ESEME Emmanuel CMR 9,98 20.29 Nullo il terzo lancio di Weir che rimane in ottava posizione provvisoria con la misura di 20.06. 20.28 Non si migliora Ponzio che al terzo tentativo lancia a 20.31. 20.27 Vengono presentati gli atleti del salto in alto maschile, non ci sarà Mutaz Barshim.