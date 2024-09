L’Inter riparte | da domenica in poi molto sarà diverso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)sta passando una sosta per le nazionali finora relativamente tranquilla, che si spera non porti qualche scossone negli ultimi due giorni di partite e nell’avvicinamento al Monza. Ma dacomincia il difficile, perché non cipiù solo un impegno a cui guardare. LANZA – Da domani si riaprirà il cancello di Appiano Gentile, conche tornerà al lavoro. Anche se già oggi c’è qualcuno che si fa notare, come Nicolò Barella al rientro dopo l’operazione al naso e l’ultimo arrivato Tomas Palacios. Il gruppo di Simone Inzaghi alla ripresa inizierà a riavere qualche nazionale, in primis Piotr Zielinski che ha già finito ieri i suoi impegni per questa sosta. Ma, considerato che stavolta erano solo undici i convocati, non si è verificata la solita fuga di oltre mezza squadra.