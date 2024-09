L’incubo dell’alluvione Lo Stregale esonda Vie trasformate in fiumi e tombini otturati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) PRATO Alla fine è accaduto quello che non si sarebbe mai voluto ricapitasse. Le prime ondate di maltempo, dopo aver creato disagi per strade allagate, ha fatto di nuovo riviveredella notte tra il 2 e il 3 novembre scorso con l’zione del torrente. L’ultima ondata di pioggia intensa che si è abbattuta su Montemurlo per tutto il pomeriggio, ha fattore il tratto tombato del torrentenella parte a Nord che nella zona di Morecci si presentava pieno di schiuma bianca. Coinvolte via del Parco, via Giunti e via Fratelli Cervi,ind’acqua e fangol. La polizia municipale e gli operatori della protezione civile comunale si sono adoperati subito per far evacuare i cittadini ai piani terra o rialzati della zona interessata.