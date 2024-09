Le scemenze che diventano tragedie le chat separate dalle istituzioni e la carenza di bionde ambiziose

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ho una passione per le citazioni in giudizio per diffamazione, che siano mie o altrui. Inevitabilmente, esse contengono i più lusinghieri ritratti di entrambe le parti. Dell’offeso, perché il suo essere uno specchiato individuo rende più gravi le ingiurie subite. Di chi viene citato perché, per ottenere un maggior risarcimento, devo dire che tu, che hai scritto male del mio assistito, sei letto in centonovanta paesi e la tua firma è d’indiscusso prestigio e i lettori ti credono ciecamente. Nel secolo in cui i lettori a stento danno un’occhiata al titolo, le citazioni per diffamazione fanno molto ridere.