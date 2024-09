Le lanciò nella pallavolo Al fianco dell’ex allenatrice | Con lei nei giorni più duri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) C’era il sole quel giorno, a Pianosa. Poi d’improvviso il corto circuito, il buio. La corsa in elicottero all’ospedale, una pioggia d’esami a capire il perché di quel blackout, l’uscita dalla Tac, il verdetto: tumore. Inoperabile. Dal 29 maggio a sabato scorso è stato un viaggio continuo tra l’ospedale di Livorno e il Centro di riabilitazione Turati sulla montagna Pistoiese, nel tentativo di riprendersi la vita. Di tornare la Meri che si aggrappa alla vita. Quella che "io non perdo mai, o vinco o imparo". E tra ospedale e centro di riablitazione è stata una processione continua di volti famosi e non del volley per passare qualche ora con Meri Malucchi, pistoiese, 57 anni: il suo nome nel mondo dellanon si scorda.