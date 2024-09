Israele moltiplica i fronti di guerra e attacca di nuovo anche in Siria | perché?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo averlo dichiarato per mesi,ha messo in atto l’allargamento calcolato del conflitto in Medio Oriente. Il termine “calcolato” fa tutta la differenza del mondo, esattamente come l’acerrimo rivale Iran, lo Stato ebraico non vuole provocare l’escalation incontrollata. Per questo motivo la potenza nucleare “si limita” a condurre raid contenuti,se la tragedia delle vite umane spezzate si perpetua nella criminale inazione dei cosiddetti mediatori. L’ultima offensiva di questo tipo è stata compiuta in, dove nella notte tra 8 e 9 settembre si sono registrate decine di vittime tra morti e feriti.lancia raid inLa giustificazione degli attacchi israeliani è sempre la stessa: la scoperta, osolo il sospetto, che nella zona scelta per il raid si nascondano milizie iraniane o filo-iraniane.